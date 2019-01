Soccorritori,'nessuna speranza' per Sala

(ANSA) - LONDRA, 23 GEN - I soccorritori non hanno più "alcuna speranza" di trovare in vita il calciatore argentino Emiliano Sala, scomparso con un pilota a bordo del piccolo aereo Piper in volo sulla Manica che lo stava portando dalla Francia al Galles dopo il suo trasferimento dalla squadra del Nantes a quella del Cardiff City. Lo ha riferito alla Bbc il capo dei servizi di Air Search delle Isole del Canale, John Fitzgerald.

"Nemmeno la persona più in forma può resistere più di qualche ora" nelle fredde acque dalla Manica, ha detto Fitzgerald.