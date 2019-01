Moavero, cambiare Sophia non chiuderla

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "L'Italia non ha mai chiesto la chiusura di Sophia. Ha chiesto che siano cambiate, in rigorosa e doverosa coerenza con le conclusioni del Consiglio Europeo di giugno 2018, le regole relative agli sbarchi delle persone salvate in mare": lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Gli accordi dell'aprile 2015, sottolinea una nota della Farnesina, prevedono che i migranti siano sbarcati sempre in Italia, mentre il Consiglio Europeo del giugno scorso ha esortato gli Stati Ue alla piena condivisione di tutti gli oneri.