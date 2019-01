Migranti:Berlino, Roma non firma accordo

(ANSA) - BERLINO, 23 GEN - "Con Roma abbiamo un accordo fatto, che l'Italia dovrebbe firmare e che non viene firmato per ragioni di politica interna. Ma noi ci sforziamo molto perché questo accada". Lo ha detto il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer a Berlino, rispondendo a una domanda sull'accordo con l'Italia sui movimenti secondari dei migranti. "Per la mia esperienza ci vuole sempre un certo tempo perché le buone idee vengano realizzate", ha aggiunto, ricordando di aver firmato invece accordi con la Spagna e con la Grecia.