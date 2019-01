Brexit: May, rinvio non serve a niente

"Assicurare che il Regno Unito esca dall'Ue con un deal" è l'unica garanzia per evitare un no deal, e un rinvio non è all'ordine del giorno. Lo ha ribadito la premier inglese Theresa May nel Question Time ai Comuni, respingendo ancora una volta la richiesta del leader dell'opposizione Jeremy Corbyn di togliere dal tavolo ogni ipotesi di divorzio senz'accordo. "La decisione resta la stessa: un deal, un no deal o una no Brexit", ha tagliato corto, ribadendo di essere da parte sua decisa ad "assicurare che il Regno Unito esca dall'Ue con un deal".

"Tutti dobbiamo affrontare lo shock dell'uscita dalla Gran Bretagna dall'Ue, ma io mi impegno con tutte le mie forze per mantenere buoni rapporti in futuro con la Gran Bretagna". Lo ha detto Angela Merkel a Davos. Più facili saranno le relazioni meglio sarà per l'Europa. Merkel ha sottolineato che ad esempio sul piano della difesa, l'Europa ha una certa dipendenza dalla Gran Bretagna.

Uno studio dimostra intanto che, se la Gran Bretagna restasse nell'Ue riceverebbe fondi strutturali per 13 miliardi di euro nel 2021-2027, +22% sul 2014-2020. L'Ue si dice "determinata a fare il possibile per evitare barriere ai confini" in Irlanda.