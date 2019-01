Brexit: Fox, rinvio peggio del no deal

(ANSA) - LONDRA, 23 GEN - Un eventuale rinvio della Brexit costituirebbe al pari di una sua revoca, "un disastroso" tradimento della fiducia del popolo verso la politica: lo ha detto il ministro del Commercio Estero, Liam Fox, anima dei brexiteers nel governo May, liquidando questa ipotesi come "il peggior sbocco" possibile. Una soluzione del genere, ha rincarato Fox a Bbc Radio 4, sarebbe più nefasta di un'uscita senz'accordo dall'Ue. Le sue parole rappresentano per i media, un avvertimento ai colleghi ministri della fazione più moderata, capitanati da Philip Hammond e Amber Rudd, che appaiono viceversa aperti a una possibile estensione dell'articolo 50 e a uno slittamento della Brexit rispetto alla data fissata del 29 marzo. Soprattutto se servisse a evitare la prospettiva di un no deal che essi (diversamente da Fox e d'accordo con le opposizioni, Labour in testa) considerano come il vero pericolo: pronti a dimettersi abbandonando May - stando al Times - se ci si dovesse avviare davvero su quella strada.