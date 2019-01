67% francesi appoggia 'dibattito' Macron

(ANSA) - PARIGI, 23 GEN - Il 67% dei francesi pensa che il 'Grande dibattito nazionale' avviato il 15 gennaio scorso dal presidente Emmanuel Macron per smorzare la protesta e trovare una risposta alle rivendicazioni dei gilet gialli sia una "buona cosa": è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto Opinion Way per LCI, Le Figaro e RTL. E tuttavia, sempre secondo lo stesso sondaggio, il 62% considera che il presidente non terrà conto delle conclusioni e i due terzi chiedono semplicemente di cancellare alcune misure prese dall'inizio del quinquennato, come il ripristino della tassa patrimoniale Isf per i più ricchi abolita dall'attuale presidente.