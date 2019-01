Ungheria, 'da deputati nessun reato'

(ANSA) - BUDAPEST, 22 GEN - I guardiani della tv pubblica che hanno picchiato brutalmente deputati di opposizione, a Budapest, non hanno commesso alcun reato. È la posizione della procura generale di Budapest, che respinge le accuse, contenute nelle denunce dei parlamentari. Secondo i pm, i deputati "hanno agito in veste di attivisti politici, ed hanno rappresentato un rischio per la funzione dell'ente pubblico". Un mese fa, alcuni deputati furono cacciati e malmenati dai guardiani della tv pubblica, che impedirono loro di leggere una petizione.