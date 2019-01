Russia, procedimento contro Fb e Twitter

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - La Russia ha aperto una procedura amministrativa contro Facebook e Twitter per non aver rispettato le leggi locali in materia di dati. Roskomnadzor, l'autorità per le telecomunicazioni, ha spiegato che i due social network non hanno chiarito come e quando si sarebbero conformati alla norma che impone loro di archiviare i dati personali degli utenti russi sui server del paese. La notizia è stata segnalata dall'agenzia russa Interfax e poi ripresa da diversi media americani. "Le società che gestiscono Twitter e Facebook hanno fornito risposte formali alle nostre richieste, non contengono dettagli sull'effettiva attuazione della legge ne' sui tempi di attuazione", ha detto a Cnbc Roskomnadzor, confermando l'apertura di un procedimento amministrativo. Un portavoce di Facebook ha spiegato alla testata americana che "è in contatto con persone di spicco del governo russo riguardo le sue attività nel paese", mentre Twitter non ha commentato.