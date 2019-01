Ministro, con stop Brexit sarà tsunami

(ANSA) - LONDRA, 20 GEN - "Se la Brexit dovesse essere bloccata ci sarà uno tsunami politico". Lo sostiene il ministro britannico per il Commercio Internazionale Liam Fox in un editoriale sul Sunday Telegraph.

"Il fallimento nel realizzare la Brexit creerà un abisso tra il Parlamento e la gente, uno scisma nel nostro sistema politico dalle conseguenze imprevedibili", ha sottolineato. Dopo la bocciatura del suo piano per il divorzio da Bruxelles, la premier Theresa May torna domani in Parlamento per spiegare in che moda intenda modificare l'accordo. Da quanto è trapelato nelle ultime ore sui media britannici, non ci saranno cambiamenti radicali e quindi il rischio che il piano sia nuovamente bocciato è molto alto.