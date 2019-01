Grecia: proteste per Macedonia

(ANSA) - ATENE, 20 GEN - Il premier greco, Alexis Tsipras, ha accusato gli "elementi estremisti e i membri di Alba dorata, il partito di estrema destra e anti-immigrati, degli scontri avvenuti nel pomeriggio ad Atene durante la manifestazione per protestare contro l'accordo sul nome della Macedonia.

"Nella nostra democrazia, la libertà di espressione dei cittadini è un diritto inalienabile, anche per coloro che vogliono abolire la democrazia...E' anche dovere e obbligo di quelli di noi che ci credono di non permettere" certi episodi.

"Isoliamoli e condanniamoli", si legge in un comunicato.