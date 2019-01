Harry e Meghan lasciano una loro casa

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Harry e Meghan lasceranno a marzo una delle loro abitazioni, una casa di campagna da 2,5 milioni di sterline affittata appena un anno fa nei Cotswold e dove trascorrono i weekend. Il motivo, secondo il Daily Mail che riporta la notizia, potrebbe essere il costo troppo elevato.

Il duca e la duchessa, secondo una fonte citata dal tabloid avrebbero infatti necessità di fare economia per affrontare la risistemazione del Frogmore Cottage, all'interno delle proprietà dei Windsor, dove dovrebbero trasferirsi in primavera in vista della nascita del loro primo figlio.

In particolare si prevede che i lavori di ristrutturazione arriveranno fino a 3 milioni di sterline. E sebbene saranno i contribuenti - sottolinea il tabloid - a farsi carico della maggior parte del conto, Harry e Meghan dovranno pagare tutti gli arredi e gli infissi.