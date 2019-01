Polonia: Danzica saluta il suo sindaco

(ANSA) - VARSAVIA, 18 GEN - La camera ardente di Pawel Adamowicz, il sindaco di Danzica accoltellato domenica scorsa, aperta ieri pomeriggio nella sede del Centro europeo di solidarietà (Ecs) è stata visitata da decine di migliaia di suoi concittadini che anche di notte hanno fatto la fila per 2-3 ore per rendergli l'ultimo saluto. Le autorità del comune precisano che fino a stamattina i visitatori sono stati 31 mila. Ieri i consiglieri comunali vicino alla bara del loro "presidente" hanno portato in omaggio la bandiera di Danzica che nel 2005 aveva sventolato a Roma durante il funerale di Giovanni Paolo II. Oggi pomeriggio la salma di Pawlowicz sarà trasferita alla basilica gotica mariana del centro città, dove è custodito il famoso trittico "Il giudizio universale" di Hans Memling e dove domani a mezzogiorno avrà luogo il funerale e - in una cappella - la sepoltura delle ceneri del defunto. Il corteo funebre attraverserà la città fermandosi sui luoghi legati alla sua vita: la scuola, la casa natale, la chiesa del battesimo.