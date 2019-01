Gilet gialli: decimo atto proteste

(ANSA) - PARIGI, 18 GEN - Il 'Grande dibattito Nazionale' lanciato dal presidente Emmanuel Macron non sembra convincere l'insieme dei gilet gialli. Così, la Francia si prepara al 'decimo atto' della protesta, fissata per domani a Parigi e in altre città di Francia. A due mesi dalla prima mobilitazione nazionale del 17 novembre, una parte delle casacche gialle sembra determinata a tornare nuovamente in piazza, magari con rose o candele per osservare un minuto di silenzio in omaggio ai morti e ai feriti dall'inizio del movimento. Su Facebook, alcuni propongono di ritrovarsi in Place de la Bastille o in Place de la République a Parigi. Altri lo diranno solo all'ultimo. Ma uno degli appuntamenti principali sembra essere quello all'Esplanade des Invalides, vicino all'Assemblea Nazionale, dove un corteo - a cui aderisce anche il 'falco' Eric Drouet - dovrebbe partire intorno alle 12. Oltre alla capitale, manifestazioni sono previste a Lione, Bordeaux, Lille, ma anche centri più piccoli come Béziers.