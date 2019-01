Gilet gialli:proteste contro polizia

(ANSA) - PARIGI, 17 GEN - Jacques Toubon, il cosiddetto 'Défenseur des droits' - un'autorità giuridica indipendente che in Francia veglia al rispetto dei principi fondamentali - chiede di sospendere l'uso degli LBD, le armi non letali date in uso alla polizia francese, dopo le polemiche sui feriti a margine delle proteste dei gilet gialli. "Annulliamo il rischio esistente di pericolosità di queste armi sospendendo il loro utilizzo", ha detto Toubon, dopo i gravi casi di ferite riportate che infiammano la Francia.