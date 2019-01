Spagna: bimbo nel pozzo,sonda a 80 metri

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Il robot-sonda con le telecamere che in queste ore cerca di localizzare il bimbo di due anni caduto in un pozzo in Spagna, vicino a Malaga, ha raggiunto una profondità di 80 metri: lo ha detto questa mattina il delegato del governo in Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

L'alto funzionario, riporta La Vanguardia, ha precisato che il pozzo è profondo 107 metri. Come è noto, la sonda procede molto lentamente poichè il pozzo è ostruito dalla terra franata dalle pareti che le squadre dei soccorsi stanno rimuovendo con l'aiuto di un potente estrattore.

Rodríguez Gómez de Celis ha inoltre commentato che i soccorsi sperano di localizzare il piccolo Yulen entro le prossime 24-48 ore.