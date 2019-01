Merkel, pronti a Brexit non ordinata

(ANSA) - BERLINO, 16 GEN - "Cerchiamo di trovare una soluzione ordinata, ma siamo anche preparati all'opzione che una tale soluzione ordinata non ci sia". Lo ha detto Angela Merkel dopo la bocciatura della Brexit da parte del parlamento britannico.

"Per questo domani il Parlamento tedesco si riunirà per consultarsi sulle leggi che sono state elaborate e che entrerebbero in vigore nel caso in cui non ci fosse una soluzione", ha aggiunto.

Merkel ha deplorato il voto di ieri in Parlamento e ha sottolineato che adesso si lavora "per fare in modo che i danni, che comunque ci saranno, siano i minori possibili".