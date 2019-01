Europa Now! rende omaggio a Jan Palach

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Cinquant'anni dopo l'immolazione di Jan Palach, l'associazione EuropaNow! sarà oggi a Praga per rendere omaggio allo studente che, con il suo gesto, volle far uscire il paese dalla rassegnazione, dopo l'invasione della Cecoslovacchia da parte delle truppe del Patto di Varsavia.

"Il sacrificio di Jan Palach, come quelli di Jan Zajic e Evzen Plocek nelle settimane successive - si legge in un comunicato dell'associazione europeista - appartiene alla memoria comune di tutti gli europei. Non dimentichiamo mai che l'Unione europea affonda le sue radici nella memoria delle tragiche esperienze del XX secolo e nella lotta contro il totalitarismo e per la libertà.

In un momento in cui l'oscurantismo e i nazionalisti minacciano ancora una volta il continente, è essenziale ricordare che Jan Palach è una figura esemplare per il popolo ceco, ma anche per tutti gli europei, perché incarna i fondamenti del nostro patto fraterno.