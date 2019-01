Brexit: Ue, accordo non si rinegozia

(ANSA) - BRUXELLES, 16 GEN - "L'accordo sulla Brexit non può essere rinegoziato. Ora sta al Regno Unito dire cosa vuole fare.

Aspettiamo di sapere da loro quali sono i prossimi passi". Lo ha detto Margaritis Schinas, portavoce della Commissione europea. Ma se Schinas avverte che i 27 non sono disposti a rinegoziare l'intesa, lascia però intendere che c'è qualche margine per ritoccare la dichiarazione politica congiunta sulla partnership futura, sempre che Londra modifichi i suoi paletti.

Ma occorre che la Gran Bretagna chiarisca cosa vuole fare.