Brexit: ministra Gb, nessun piano rinvio

(ANSA) - LONDRA, 16 GEN - Il governo britannico di Theresa May non ha per ora in programma di chiedere all'Ue un rinvio dei termini della Brexit rispetto alla scadenza del 29 marzo, malgrado l'umiliante sconfitta di ieri ai Comuni. Lo ha detto a Bbc Radio 4, la ministra Andrea Leadsom, brexiteer di spicco rimasta nel governo.

Leadsom ha invece confermato che la premier prevede, se si salverà dalla sfiducia stasera, di incontrare esponenti dell'opposizioni per cercare una piattaforma d'accordo condivisa, ma al momento non il leader laburista Jeremy Corbyn.