Spagna: smantellata cellula jihad

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - La polizia catalana ha smantellato questa mattina una cellula jihadista a Barcellona che preparava un attentato: secondo quanto riporta il quotidiano La Vanguardia finora due persone sono state arrestate e gli agenti stanno eseguendo altri arresti in queste ore.

Il nocciolo duro della cellula, prosegue il giornale, era formato da cinque algerini, tutti con precedenti penali per furti, rapine e traffico di droga. L'operazione, denominata Alexandría, ha interessato sia Barcellona, sia la cittadina di Igualada, a circa 70 km a nordovest delle metropoli catalana.

Oltre 100 agenti di diverse unità sono entrati in azione questa mattina alle 6:00 ed hanno perquisito numerose abitazioni, tra cui almeno tre a Barceloneta, un quartiere della città che si affaccia sul mare, dove sono stati eseguiti almeno due arresti.

Per il momento le autorità non hanno reso noto quale fosse l'obiettivo dei terroristi.