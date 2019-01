Germania, 'Afd nel mirino dei Servizi'

(ANSA) - BERLINO, 15 GEN - Il partito dell'ultradestra tedesca Alternative fuer Deutschland finisce nel mirino dei Servizi interni in Germania e viene catalogato come "caso da verificare", in un rapporto di 450 pagine di cui anticipa l'esito il Tagesspiegel on line. L'intelligence vuole verificare se il partito debba essere messo sotto sorveglianza. Inoltre, nel rapporto, i gruppi giovanili "Junge Alternative" e "der Fluegel" vengono definiti come "casi sospetti". Una classificazione che comporta l'osservazione e la registrazione di dati.