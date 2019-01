Brexit: Cox,piano B sarebbe come piano A

(ANSA) - LONDRA, 15 GEN - Il piano B, in caso di bocciatura della ratifica dell'accordo sulla Brexit definito da Theresa May con Bruxelles, non potrà essere altro che una nuova versione del medesimo piano A. Lo ha detto oggi ai Comuni l'attorney general, Geoffrey Cox, ultimo ministro a intervenire nel dibattito prima della premier e del voto. "L'Accordo di recesso dovrà tornare in aula nella stessa forma e con molto dello stesso contenuto", ha tagliato corto Cox rispondendo sulle intenzioni dell'esecutivo di fronte al prevedibile no della Camera di stasera.