Accoltellato sindaco di Danzica, è grave

(ANSA) - VARSAVIA, 13 GEN - Il sindaco di Danzica, Pawel Adamowicz, è stato accoltellato mentre era sul palco di un grande evento di beneficienza. Lo riferiscono media polacchi, aggiungendo che il primo cittadino è stato trasferito in ospedale. Adamowicz, sindaco della città portuale sul Baltico dal 1998, è in gravi condizioni e attualmente sottoposto a intervento chirurgico. Fermato un uomo di 27 anni che avrebbe assalito il primo cittadino colpendolo più volte con un coltello, durante il concerto finale della raccolta nazionale di beneficienza, organizzata per la 27/ma volta dalla fondazione Wosp (Grande orchestra caritatevole di Natale) di Jurek Owsiak.

Secondo l'emittente polacca TvN, l'aggressore, salendo sul palco, avrebbe urlato di essere stato incarcerato ingiustamente durante il governo di Piattaforma Civica, partito di cui il sindaco faceva parte in passato. "Preghiamo tutti per il sindaco Adamowicz. Pawel, siamo con te", ha twittato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk.