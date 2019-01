Ristorante Lucia Riina, via nome insegna

(ANSA) - PARIGI, 12 GEN - Dopo le polemiche per il nome del ristorante 'Corleone by Lucia Riina' a Parigi, il nome della figlia del boss della mafia Totò Riina è stato tolto dall'insegna, così come lei stessa aveva annunciato in un'intervista.

In tempi molto rapidi, uno dei proprietari del locale, Pascal Fratellini, ha proceduto in serata a coprire la scritta 'by Lucia Riina', lasciando solo quella di 'Corleone'. Una richiesta in tal senso era stata avanzata anche dal sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi.