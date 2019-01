Primi scontri a Parigi su Champs-Elysees

Primi scontri e lacrimogeni sugli Champs-Elysees, dove per il nono atto dei gilet gialli si riproduce lo stesso scenario dei precedenti appuntamenti. I manifestanti, diverse centinaia, hanno tentato come in passato di forzare le barriere in direzione della avenue Friedland, che parte dalla place de l'Etoile all'Arco di Trionfo. La polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni. A Bourges, nel centro del paese, sono 5.000 i gilet gialli in corteo nel centro città, nonostante il divieto della prefettura.