Inviato Agorà lievemente ferito a Parigi

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Anche un inviato di Agorà, Matteo Barzini, è rimasto ferito a seguito dell'esplosione avvenuta in un panificio a Parigi. Lo riferisce all'ANSA la conduttrice del programma, Serena Bortone, spiegando che il giornalista si trovava nella propria stanza di albergo, nella zona del panificio, che è stata investita in pieno dall'esplosione. "E' stato colpito ad una gamba per fortuna in maniera non grave - riferisce la conduttrice - E' stato portato in ospedale dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura. Siamo in contatto con lui e ci aggiorna minuto per minuto. Ha dimostrato grande professionalità, perché, appena successo il fatto, ha subito preso in mano la telecamera ed ha iniziato a girare le riprese nonostante la ferita".