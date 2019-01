In Serbia stato emergenza per neve

(ANSAmed) - BELGRADO, 11 GEN - Per il protrarsi in Serbia delle abbondanti nevicate che rendono sempre più difficoltosi i trasporti e l'erogazione di elettricità, le autorità di Belgrado hanno decretato oggi lo stato di emergenza in cinque distretti - Nova Varos, Ivanjica, Arilje, Luciani e Rashka.

Finora sono state evacuate una decina di persone rimaste isolate. Nelle zone di maggiore criticità sono in azione squadre di soccorso. La neve e il ghiaccio sono protagonisti in questo inizio d'anno anche in diversi altri Paesi balcanici, in particolare Montenegro e Kosovo, dove si registrano analoghi problemi con località isolate e interruzioni nell'erogazione di energia elettrica.