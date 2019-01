Sabato protesta gilet gialli a Bourges

Bourges, nel centro della Francia, è stata scelta dai leader dei gilet gialli per il 9/o appuntamento con la protesta del fine settimana, sabato prossimo. La scelta è caduta sulla città per la sua posizione geografica, equidistante dalle principali città del paese (250 chilometri da Parigi). Lo si apprende dalla pagina Facebook de La France en colere, gestita da uno dei leader, Eric Drouet.

Il comune di Bourges sta già predisponendo misure di sicurezza per evitare disordini, l'arredo urbano viene protetto o temporaneamente trasferito in depositi lontani dal centro mentre si procederà alla chiusura di molti luoghi pubblici come il municipio e i giardini principali.