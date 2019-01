Germania, processo per furto moneta

(ANSA) - BERLINO, 10 GEN - Si apre oggi a Berlino il processo per lo spettacolare furto da un museo berlinese di una moneta da 100 chili, il "Big Maple Leaf", del valore stimato di 3,75 milioni di euro, avvenuto nel marzo 2017. Si tratta di una moneta canadese che ritrae l'effige di Elisabetta II, coniata in 5 esemplari. Il bottino non è mai stato ritrovato. Sul banco degli imputati stamani ci sono 4 persone tra i 20 e i 24 anni. Due fratelli e un cugino di una stessa famiglia di un clan arabo-berlinese e una guardia del museo che, secondo gli inquirenti, avrebbe facilitato il colpo con indicazioni preziose. I tre sarebbero entrati da una finestra del museo e avrebbero rotto la vetrina con un bastone, per poi fuggire in auto. Tutti gli accusati al momento si trovano in custodia cautelare.