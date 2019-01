Corbyn, 'al voto se May sarà bocciata'

(ANSA) - LONDRA, 10 GEN - Il voto anticipato per "uscire dall'impasse" della Brexit: Jeremy Corbyn non cambia linea e rilancia in questi termini la sua sfida a Theresa May in caso di bocciatura martedì 15 in Parlamento della ratifica dell'accordo.

"Dico a May: se sei così convinta del tuo accordo, convoca il voto e lascia che decida il popolo", ha tuonato.

Per "uscire dall'impasse le elezioni non sono solo l'opzione più pratica ma pure la più democratica", ha insistito, lasciando ancora una volta sullo sfondo, l'ipotesi - tecnicamente più difficile - d'un referendum bis sulla Brexit: appoggiata da gran parte degli iscritti al Labour secondo i sondaggi, ma non da tutti i deputati laburisti alla Camera, dove non è chiaro se possa contare su una maggioranza trasversale. Per il capo dell'opposizione, "la vera linea di divisione" nel Regno Unito non è del resto "fra chi (nel 2016) ha votato Remain o Leave, ma fra i molti che lavorano e pagano le tasse e i pochi che fanno le regole a loro vantaggio e spesso le tasse le eludono".