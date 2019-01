Ancora emergenza neve Austria e Germania

(ANSA) - BERLINO, 10 GEN - È ancora emergenza maltempo nella zona alpina, tra Germania e Austria, e col passare dei giorni aumenta il numero delle vittime. Un bambino di 9 anni è rimasto ucciso dal crollo di un albero, sovraccarico di neve, in Baviera, nel comune di Aying. Mentre una donna di 54 anni è morta in autostrada, sulla A8, a causa di una tempesta di neve. Dal weekend almeno sette persone sono rimaste vittime del maltempo in Austria, dove resta molto alta l'allerta per le slavine. Le tempeste di neve e il ghiaccio hanno provocato disagi e incidenti anche nella circolazione stradale: sono un centinaio quelli accaduti ad esempio sulle strade dell'Alta Baviera, secondo un portavoce della polizia. E per molti bambini le scuole della zona restano chiuse.