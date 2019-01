Ue, Italia ha detto che prende migranti

(ANSA) - BRUXELLES, 9 GEN - "L'Italia ha informato la Commissione Ue che riceverà i migranti sbarcati a Malta e la priorità sarà data ai gruppi vulnerabili, come donne e bambini.

La cooperazione tra Italia e Malta ha prodotto questo risultato positivo annunciato oggi, ma occorre trovare un meccanismo per evitare queste soluzioni ad hoc. Ne parlerò con i ministri dell'Interno al prossimo consiglio Ue". Così il commissario Ue alla Migrazione Dimitris Avramopoulos alla domanda se non sia stata la chiusura dei porti di Italia e Malta a produrre la situazione a cui si è assistito nelle ultime settimane.