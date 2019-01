Migranti: Berlino accoglierà 60 profughi

(ANSA) - BERLINO, 9 GEN - La Germania accoglierà 60 migranti nell'ambito dell'accordo raggiunto sui profughi, che si trovano a bordo delle navi Sea Watsch e Sea Eye e a Malta. Lo ha affermato un portavoce del ministro dell'Interno, rispondendo a una domanda a riguardo alla conferenza stampa di governo, in corso a Berlino. Il governo ribadisce che si tratta di un impegno assunto in via eccezionale e che "bisogna trovare un meccanismo duraturo" a livello europeo sui salvataggi in mare.