May ribadisce,Gb fuori da Ue il 29 marzo

(ANSA) - LONDRA, 9 GEN - La Gran Bretagna "uscirà dall'Ue il 29 marzo e io voglio che esca con l'accordo" di divorzio raggiunto con Bruxelles a novembre. Lo ha detto la premier Theresa May prima ai Comuni prima della ripresa del dibattito sulla Brexit in vista del voto di ratifica sull'accordo proposto dal governo riprogrammato per martedì 15, rispondendo a un deputato Tory brexiteer che chiedeva garanzie contro un rinvio del divorzio. May ha poi ribadito il suo no a un referendum bis con queste parole: "il popolo ha già votato" nel 2016.