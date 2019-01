Gelo in Siberia, 13 morti per ipotermia

(ANSA) - MOSCA, 9 GEN - Almeno 13 persone sono morte per ipotermia in Buriazia, in Siberia orientale, in questi primi giorni dell'anno, quando i termometri hanno segnato temperature tra i 34 e i 49 gradi sottozero. Lo riporta il Comitato investigativo regionale, citato dai media russi, secondo cui "in quasi tutte le vittime" è stato riscontrato un alto livello di alcol nel sangue.