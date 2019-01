Brexit: May, possibili chiarimenti Ue

"Ulteriori chiarimenti da parte dell'Ue" sull'accordo sulla Brexit "sono possibili" e "i contatti continueranno" con Bruxelles nei prossimi giorni prima del voto di ratifica del 15. Lo ha detto Theresa May ai Comuni nel Question Time insistendo nel difendere la sua linea dagli attacchi del leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, secondo il quale invece il rinvio della ratifica a dicembre è stata solo una manovra per prendere tempo e non vi sarà alcun "cambiamento legalmente vincolante" al testo dell'accordo.