Omicidio ambasciatore russo, a processo

(ANSA) - ISTANBUL, 8 GEN - Si è aperto stamani ad Ankara il processo a 28 imputati per l'omicidio dell'ambasciatore russo in Turchia Andrei Karlov, commesso il 19 dicembre 2016 da un poliziotto turco fuori servizio, Mevlut Mert Altintas, ucciso subito dopo dalle teste di cuoio. Tra i sospetti, per cui la procura chiede pene da 15 anni all'ergastolo, alcuni sono processati in contumacia, tra cui Fethullah Gulen, il magnate e imam che Ankara accusa anche di aver organizzato il fallito golpe del luglio 2016. Secondo i magistrati, il delitto sarebbe stato organizzato da affiliati al network di Gulen con lo scopo di sabotare le relazioni tra Turchia e Russia, all'epoca in fase di normalizzazione dopo l'abbattimento del jet di Mosca al confine turco-siriano poco più di un anno prima. Gulen, che vive in auto-esilio negli Usa, ha sempre negato le accuse.