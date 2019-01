Gilet gialli: Ue, sosteniamo Macron

(ANSA) - BRUXELLES, 8 GEN - "Non facciamo commenti ad altri commenti, tantomeno quando vengono da commentatori professionali", ma sulla questione dei gilet gialli "la Commissione Ue sostiene il presidente Macron e le autorità francesi, che hanno tutta la nostra fiducia per mettere in opera il programma per cui il presidente è stato eletto": così il portavoce del presidente Juncker risponde a chi gli chiede cosa pensi la Commissione europea del sostegno espresso da esponenti del Governo italiano ai gilet gialli.