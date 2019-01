Gilet gialli, colletta per picchiatore

(ANSA) - PARIGI, 8 GEN - Una colletta lanciata online domenica a favore di Christophe Dettinger, il pugile immortalato mentre prende a calci e pugni due agenti di polizia durante la manifestazione dei gilet gialli di sabato, ha raggiunto questa mattina la cifra di 120.000 euro prima di essere chiusa tra le polemiche. Prima ricercato, Dettinger si è costituito ieri, postando un video in cui si dice pentito dell'accesso di violenza ma invita i gilet gialli a continuare la lotta. L' iniziativa della colletta, partita da un amico del pugile, ha suscitato entusiasmo e fra i circa 7.000 sottoscrittori, c'è stato anche Eric Drouet, uno dei leader del movimento. Da ieri sera, sono cominciate però a piovere le critiche. "Non sarebbe molto più appropriata una colletta per gli esponenti delle forze dell'ordine feriti da irresponsabili?" ha twittato la ministra per gli Affari Europei, Nathalie Loiseau. La colletta è stata poi bloccata da Leetchi, la piattaforma di crowdfunding su cui era stata lanciata.