Germania: fermato 20enne per hackeraggio

(ANSA) - BERLINO, 8 GEN - Un giovane di 20 anni è stato fermato in Germania, nell'ambito delle indagini sui dati hackerati e pubblicati su Twitter: un caso che ha colpito centinaia di politici, fra cui Angela Merkel e il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Secondo il portale del magazine si tratta di uno studente. Il ragazzo, proveniente dall'Assia, stando alla Dpa avrebbe ammesso di essere responsabile della pubblicazione dei dati, che ha coinvolto circa 1000 persone, bersaglio del cyber-agguato. Secondo quanto scrivono i media tedeschi, l'appartamento del giovane è stato perquisito e i dettagli dell'operazione saranno divulgati a Wiesbaden, dalla Procura generale, in una conferenza stampa prevista alle 12.

Nel mese di dicembre, erano stati pubblicati su twitter numeri di telefono, numeri di carte di credito, numeri di conto corrente, conversazioni private, chat, corrispondenze e contratti di fitto di politici e personaggi noti in Germania, fra cui giornalisti e attori.