Condannata aggressione a deputato Afd

(ANSA) - BERLINO, 8 GEN - Resta in ospedale il deputato tedesco dell'ultradestra tedesca di Afd, Frank Magnitz, che ieri sera ha subito una grave aggressione a Brema, riportando gravi ferite. È possibile che i medici lo trattengano fino al weekend.

L'immagine del volto tumefatto del politico è stata pubblicata in rete e su diversi siti della stampa tedesca e ha suscitato indignazione in molti esponenti della politica tedesca.

Leader del partito nella città stato di Brema, Magnitz ha 66 anni, è sposato e ha sei figli. È entrato nel partito nel 2013 e dal 2017 deputato del parlamento tedesco. Secondo le prime ricostruzioni del fatto sarebbe stato aggredito da tre uomini, che lo hanno colpito alla testa. Le forze dell'ordine ritengono che si tratti di un'aggressione di matrice politica e indagano.

L'attacco - non un caso isolato per il partito spesso preso di mira da oppositori violenti - è stato stigmatizzato anche dalla cancelleria e dal governo.