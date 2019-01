Casa Skripal a Salisbury rasa al suolo

(ANSA) - LONDRA, 8 GEN - Sarà completamente smantellata la casa di Salisbury, in Inghilterra del sud, dell'ex spia doppiogiochista russa Serghiei Skripal, vittima a marzo di un tentativo di avvelenamento con agente nervino di tipo Novichok che Londra attribuisce a Mosca. Lo hanno reso noto le autorità locali della contea del Wiltshire, come riferiscono i media britannici, informandone i residenti del vicinato.

La casa, già scoperchiata del tetto, è al centro di una zona sottoposta a un radicale intervento di decontaminazione ripreso ieri dopo la pausa natalizia. Un'operazione che dovrebbe essere completata nel giro di qualche mese con il totale spianamento dell'edificio fino alle fondamenta. Skripal e sua figlia Yulia, sopravvissuti alla contaminazione della sostanza nervina che per gli investigatori sarebbe stata lasciata sulla maniglia della porta d'ingresso dell'abitazione, sono alloggiati in un luogo segreto fin dall' uscita dall'ospedale: sotto il controllo dell'intelligence di Londra e senza contatti.