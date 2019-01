Putin, importante ruolo chiesa ortodossa

(ANSA) - MOSCA, 7 GEN - Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto i suoi auguri ai cristiani ortodossi e tutti i cittadini russi che festeggiano il Natale. Lo riporta il servizio stampa del Cremlino. "Vi faccio calorosamente gli auguri per Natale, che regala alle persone gioia e speranza, le unisce attorno a valori spirituali, valori morali, tradizioni di carità, legami di abitudini popolari e familiari tramandate di generazione in generazione", recita il telegramma del presidente. Putin ha osservato che "la Chiesa ortodossa russa e le altre confessioni cristiane svolgono un ruolo ampio e positivo nella vita del nostro paese, si prendono cura dell'armonia sociale, rafforzano l'istituzione della famiglia, educano i giovani".

"Fanno molto per risolvere problemi sociali urgenti, armonizzano il dialogo interetnico e interreligioso".