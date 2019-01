May confida in nuove rassicurazioni Ue

(ANSA) - LONDRA, 7 GEN - Theresa May insiste sull'obiettivo di ottenere "ulteriori rassicurazioni" dall'Ue per facilitare la settimana prossima la ratifica parlamentare dell'accordo sulla Brexit da lei raggiunto con Bruxelles. "Qualche movimento c'è stato" da parte europea, ma ci sono ancora margini di lavoro, ha ribadito oggi la premier da Liverpool, dopo un discorso all'Alder Hey Hospital, aggiungendo che l'esecutivo intende definire in questi giorni "misure" pure a livello interno per garantire "un maggiore ruolo del Parlamento" di Westminster nel controllo dell'applicazione dell'intese: in particolare sul contestato meccanismo del backstop per l'Irlanda del Nord.

May - che ha in programma in settimana nuovi contatti con il presidente della commissione europea, Jean-Claude Juncker, dopo i colloqui natalizi avuti con Angela Merkel e coi leader d'altri Paesi Ue - ha quindi riassicurato che la Brexit significherà la fine del "versamento di vaste somme di denaro" a Bruxelles.