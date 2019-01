Gilet gialli: Philippe annuncia stretta

(ANSA) - PARIGI, 7 GEN - "Coloro che minacciano le istituzioni, che saccheggiano, che bruciano, non avranno l'ultima parola": lo ha detto in diretta al tg delle 20 il primo ministro francese, Edouard Philippe, annunciando un cambiamento di metodo da parte delle forze di sicurezza nei confronti dei 'casseur'. "Faremo come qualche anno fa ci si comportò con gli hooligan negli stadi: furono identificati e fu loro vietato di partecipare a quelle manifestazioni, le partite".