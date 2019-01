Francia commemora attacco Charlie Hebdo

(ANSA) - PARIGI, 07 GEN - A quattro anni dagli attentati la Francia commemora le vittime di Charlie Hebdo e dell'Hypercacher. Il ministro dell'Interno, Christophe Castaner e la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, sono attesi a fine mattinata dinanzi alla vecchia redazione di Charlie, in Rue Nicolas Appert, per ricordare quel tragico 7 gennaio del 2015.

Omaggio anche ad Ahmed Merabet, l'agente in bicicletta ucciso lo stesso giorno a pochi metri alla redazione. A mezzogiorno, Castaner e Hidalgo andranno poi all'Hyper Cacher dove, due giorni dopo l'assalto a Charlie, il 9 gennaio, un altro terrorista, Amedy Coulibaly, uccise quattro persone in nome dello Stato islamico (Isis). Intervistato da France Info, l'attuale direttore di Charlie Hebdo, Riss, dice che per i sopravvissuti del giornale "ogni giorno è il 7 gennaio. Ci pensiamo tutti i giorni, anche senza cerimonie". Tra gli undici vignettisti massacrati dai fratelli Kouachi, firme storiche del giornale come Cabu, Wolinski, Honoré, Tignous o l'ex direttore Charb.