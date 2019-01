Belgio: 4.700 si tuffano in Mare Nord

Circa 4.700 persone, per nulla intimiditi dal freddo, si sono tuffate oggi a Ostenda sulla costa del Belgio nelle gelide acque del Mare del Nord in occasione del tradizionale bagno di inizio anno. Lo riferisce la stampa locale precisando che non si sono verificati incidenti. Le autorità hanno predisposto quest'anno misure di sicurezza supplementari a causa del maltempo, dei forti venti che soffiano sulla costa e delle onde alte. I bagnanti potevano immergersi in acqua solo fino ai fianchi e rimanere a mollo non oltre i 20 minuti anziché mezz'ora. Sono previste iniziative simili anche a Bredene e a Wenduine, sempre sulla costa belga.