Turchia: Istanbul imbiancata dalla neve

(ANSA) - ISTANBUL, 4 GEN - Diversi voli sono stati cancellati nelle ultime ore negli aeroporti Ataturk e Sabiha Gokcen di Istanbul a seguito delle forti nevicate che si sono abbattute sulle regioni nordoccidentali turche di Marmara del della Tracia. La Turkish Airlines ha annunciato oggi la cancellazione dei suoi voli internazionali per Salonicco e Kosice, oltre che di diversi voli interni. Un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche è previsto per le prossime ore. Sul posto sono operativi diversi mezzi spargisale e spazzaneve. Per le nevicate sono inoltre rimaste chiuse decine di scuole in diverse città del nord-ovest della Turchia, tra cui Kirklareli, dove la neve ha raggiunto i 30 centimetri di altezza.