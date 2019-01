Reperto romano trovato in riva al Tamigi

(ANSA)- ROMA, 4 GEN - Un reperto di epoca romana è stato trovato sulle rive del Tamigi e andrà ad arricchire la collezione del Museum of London. Si tratta di una lucerna che risale al periodo in cui l'attuale capitale britannica era sotto occupazione romano. Il reperto - riferisce la Bbc sul suo sito - è stato descritto come "rilevante".