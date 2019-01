Merkel ad Atene da Tsipras giovedì

(ANSA) - BERLINO, 4 GEN - Angela Merkel sarà ad Atene giovedì prossimo, per una visita di due giorni, nel corso della quale incontrerà il premier greco Alexis Tsipras. Lo ha annunciato la portavoce Martina Fiez, oggi in conferenza stampa a Berlino. Si tratta della prima visita in Grecia dal 2014, che avvenne nel clima di protesta (anche proprio contro la Germania) esploso dopo le misure di austerity che colpirono la Grecia in crisi. La cancelliera incontrerà esponenti della politica, dell'economia e della cultura del Paese. Nel programma della visita figurano anche un colloquio col presidente Pavlopoulos, un pranzo con alcuni rappresentanti del mondo economico e un incontro con il leader dell'opposizione Mitsotakis.